На Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием полицейского

В Николаевском районе 27 декабря произошло смертельное ДТП с участием полицейского.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2106 и ЗАЗ-10217, под управлением 26-летнего сотрудника полиции, находившегося вне службы на собственном авто, произошло примерно в 12:40 на автодороге Н-24 «Николаев – Благовещенское» вблизи села Михайловка .

В результате столкновения транспортных средств 56-летний пассажир ВАЗ погиб на месте происшествия, 57-летний водитель с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудник полиции от госпитализации отказался.

На месте работают следователи Территориального управления Государственного Бюро расследований, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

В полиции назначено служебное расследование обстоятельств происшествия.