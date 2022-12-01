В Китае из-за тумана произошло масштабное ДТП с участием более 200 автомобилей

В Китае в среду, 28 декабря, 200 машин попали в масштабную аварию из-за сильного тумана.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на автомобильном мосту с двусторонним движением в 7:40 утра. Из-за плохой видимости на дороге большое количество машин наехали друг на друга.

Один из спасателей, который работает на месте происшествия, сообщил, что в ДТП, по первоначальным подсчетам, попали более 200 автомобилей.

11 пожарных машин и 66 спасателей на данный момент устраняют последствия массовой аварии.