В Первомайске во время пожара погиб мужчина

В Первомайске 27 декабря во время пожара в жилом доме погиб 78-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 9:17. Во время проведения разведки на месте сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины. Пожар ликвидирован на площади 25 кв.м, его повлекло нарушение правил безопасности во время печного отопления. Огнем уничтожены кровать, два окна, вещи домашнего обихода. От ГСЧС на месте работали 7 спасателей и 2 единицы техники. Дополнительно привлекали сотрудников полиции.