В Бразилии спасли рыбака, который выпал из лодки и двое суток пробыл в океане

прочтения: 254
29.12.2022 02:03

В Атлантическом океане, у берегов Бразилии нашли рыбака, который выпал из лодки и два дня пробыл в открытых водах, держась на сигнальном буе.

Об этом сообщает Бабель.

Лодку 43-летнего Дэвида Соареса нашли дрейфующей в Атлантическом океане. Мужчина рассказал журналистам, что упал со своего рыбацкого судна и плыл четыре часа.

– Вода была беспокойной, было ветрено, поэтому я решил разрешить течению забрать себя, чтобы тратить меньше энергии, – рассказал Соарес.

Затем он достиг сигнального буя у порта Асу и поднялся на него. Через два дня Соареса заметил один из товарищей-рыбаков, который отправился на его поиски после того, как семья забила тревогу.

Фотофакт