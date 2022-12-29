В Бразилии спасли рыбака, который выпал из лодки и двое суток пробыл в океане

В Атлантическом океане, у берегов Бразилии нашли рыбака, который выпал из лодки и два дня пробыл в открытых водах, держась на сигнальном буе.

Об этом сообщает Бабель.

Лодку 43-летнего Дэвида Соареса нашли дрейфующей в Атлантическом океане. Мужчина рассказал журналистам, что упал со своего рыбацкого судна и плыл четыре часа.

– Вода была беспокойной, было ветрено, поэтому я решил разрешить течению забрать себя, чтобы тратить меньше энергии, – рассказал Соарес.

MILAGRE: Um pescador foi представить à deriva pendurado em uma boia de sinalização no mar em São João da Barra, no Norte Rio de Janeiro. Deivid Soares, de 43 anos, ficou desparecido por dois dias e foi trobaть por um amigo, que tam é pescador @sbtrio pic.twitter.com/w330pEyQ6t - Diego Sangermano (@disangermano) December 27, 2022

Затем он достиг сигнального буя у порта Асу и поднялся на него. Через два дня Соареса заметил один из товарищей-рыбаков, который отправился на его поиски после того, как семья забила тревогу.