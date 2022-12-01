В Москве на генерала МЧС упала огромная сосулька, он получил серъезную травму

В Москве на генерала МЧС рф Анатолия Елизарова свалилась с крыши гигантская сосулька. Генерал госпитализирован с серьезными травмами.

Об этом сообщает The Insider.

Сосулька упала с крыши здания Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Инициативной. Генерал МЧС проходил там в свой обеденный перерыв.

Инцидент произошел еще 27 декабря днем. Елизаров получил тяжелую травму головы. Дорогомиловская межрайонная прокуратура заявила, что начала проверку и собирается выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также найти ответственных за содержание и очистку здания от наледи.

Елизаров возглавляет в МЧС Департамент оперативного управления.