В Москве на генерала МЧС упала огромная сосулька, он получил серъезную травму

В Москве на генерала МЧС рф Анатолия Елизарова свалилась с крыши гигантская сосулька. Генерал госпитализирован с серьезными травмами.
Об этом сообщает The Insider.
Сосулька упала с крыши здания Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Инициативной. Генерал МЧС проходил там в свой обеденный перерыв.
Инцидент произошел еще 27 декабря днем. Елизаров получил тяжелую травму головы. Дорогомиловская межрайонная прокуратура заявила, что начала проверку и собирается выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также найти ответственных за содержание и очистку здания от наледи.
Елизаров возглавляет в МЧС Департамент оперативного управления.