На Николаевщине ночью горели два жилых дома

В Николаевской области ночью 29 декабря произошло два пожара в жилье.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

29 декабря в 00:58 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Некрасова в Снигиревке Баштанского района. На место прибыли два отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. В 01:39 пожар на площади 90 квадратных метров локализован и в 03:25 ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Огнем уничтожены крыша, перекрытие, потолок, мебель и вещи домашнего обихода.

Впоследствии спасатели 17-й ГПСЧ ликвидировали пожар жилого дома по улице Железнодорожная в селе Добровольское Казанковской территориальной громады Баштанского района. Сообщение в Службу спасения поступило в 02:24. Силами пожарных пожар в 02:56 локализован и в 02:56 ликвидирован на площади 70 квадратных метров, его вызвала неосторожность во время курения.