На Николаевщине временно не будут работать спецлинии «101» и «112»

В Николаевской области 29 декабря перебои в работе спецлинии «101» и «112».
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Для информирования подразделений о пожарах и ЧП используйте следующие номера телефонов:
- оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28
- 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151
- Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072
- Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882
- Братское (10 ГПСЧ): 0513191101
- Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507
- Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717
- Доманёвка (14 ГПСЧ): 0957034145
- Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530
– Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730
- Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПРЧ): 0983331485
- Весеннее (19 ГПСЧ): 0680715242
- Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469
– Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306
- Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605
– Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423
- Снигиревка (24 ГПСЧ): 0505027378
- Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0934261697