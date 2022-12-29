В Николаеве патрульные разыскивают водителя такси, сбившего пешехода

В Николаеве патрульная полиция разыскивает сбившего пешехода водителя неизвестного автомобиля такси.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 17 декабря около 17 часов на перекрестке улиц Пушкинской и Никольской. Неустановленный автомобиль с логотипом такси сбил пешехода и покинул место происшествия.

Очевидцев данного ДТП, а также лиц, владеющих любой информацией относительно происшествия, или разыскиваемого водителя, просят обратиться по телефонам: 0980533331, 0937637729 или по спецномеру 102.