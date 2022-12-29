На острове на Днепре между двух огней оказались мирные жители – они просят гуманитарный коридор

На острове возле Херсона, в дачном кооперативе Чайка-2 на Днепре, оказались между двух огней 11 человек, в том числе 5 детей.

Об этом рассказали в социальных сетях жители Херсона, которые распространяют обращение Екатерины Крупич – одной из оказавшихся на острове.

Вместе с Екатериной на острове двое её детей возрастом 4 и 11 лет.

“Мы сейчас как на линии фронта. С двух сторон летят пули и свистят грады. А мы посередине – в камышах. Мы не успели вернуться в Херсон, потому что закрыли навигацию по Днепру, не предупредив людей заранее. Закрыли с 12 по 19 ноября. Но так и не открыли больше. Наша жизнь под угрозой каждую минуту. Мы постоянно под обстрелами”.