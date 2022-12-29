На острове на Днепре между двух огней оказались мирные жители – они просят гуманитарный коридор

На острове возле Херсона, в дачном кооперативе Чайка-2 на Днепре, оказались между двух огней 11 человек, в том числе 5 детей.
Об этом рассказали в социальных сетях жители Херсона, которые распространяют обращение Екатерины Крупич – одной из оказавшихся на острове.
Вместе с Екатериной на острове двое её детей возрастом 4 и 11 лет.
“Мы сейчас как на линии фронта. С двух сторон летят пули и свистят грады. А мы посередине – в камышах. Мы не успели вернуться в Херсон, потому что закрыли навигацию по Днепру, не предупредив людей заранее. Закрыли с 12 по 19 ноября. Но так и не открыли больше. Наша жизнь под угрозой каждую минуту. Мы постоянно под обстрелами”.
“Света нет с 6 ноября. Вода есть с помпы. Тепла нет, потому что кондиционер. В домике +5. Продукты заканчиваются. Соседка делится. Нас тут 11 человек, из них 5 детей. Обстрел дач был 8 декабря и 14 декабря. Много дач пострадало. Выбиты окна, двери повылетали. В 50 метрах от нас сгорели 2 дачи. Еле потушили, чтобы дальше не пошло. Мы уже теряем всякую надежду выбраться отсюда. Но так не может быть, чтобы никто и никак не мог нам помочь! Спасите нас, умоляем вас”, - говорится в сообщении.