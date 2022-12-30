В Камбодже во время пожара в казино гостиницы погибли не менее 25 человек

В результате масштабного пожара в казино одной из гостиниц на западе Камбоджи погибли 25 человек.

Об этом сообщает ABC News.

Пожар в казино отеля Grand Diamond City в городе Пойпет, на границе с Таиландом, возник в ночь с 28 на 29 декабря и был ликвидирован более чем через 12 часов.

По данным чиновников, более 60 человек пострадали в результате пожара.

В пятницу, 30 декабря, возобновлены поисковые работы и уже обнаружено 25 тел. Однако количество погибших, очевидно, вырастет, когда спасатели доберутся до людей, которые могут находиться под обломками или в закрытых комнатах.

Пока непонятно, сколько всего людей было в помещении, когда вспыхнуло пламя. Известно, что в казино работает 500 человек, и в день пожара там было около 1000 клиентов.

Начальное расследование показало, что причиной пожара могли стать новогодние украшения, потреблявшие многие электричества, что привело к перегреву и горению проводов.

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Massive fire, що broke out в #GrandDiamond City Hotel в #Poipet #Cambodia

Люди находятся в отпуске от Hotel до того, как массивный огонь.

При участии 10 People Dead, 30 Others Injured, and Potentially Dozens Missing. #GrandDiamond #Poipet #Cambodia #BreakingNews pic.twitter.com/4egjvny1jU — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 29, 2022