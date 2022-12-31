В Киеве спасатели доставали мужчину, который упал в шахту лифта

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31.12.2022 03:29

В Киеве спасли мужчину, упавшего в шахту лифта.

Об этом сообщили в «Киевской службе спасения».

29 декабря оперативному дежурному службы поступило сообщение о том, что в шахте лифта находится человек. На место происшествия выехали спасатели.

"По прибытии было установлено, что мужчина, не заметив опасности, упал в лифтовую шахту на глубину около 8 метров. С помощью спецоборудования спасатели освободили пострадавшего. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.

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