В Киеве спасатели доставали мужчину, который упал в шахту лифта

В Киеве спасли мужчину, упавшего в шахту лифта.
Об этом сообщили в «Киевской службе спасения».
29 декабря оперативному дежурному службы поступило сообщение о том, что в шахте лифта находится человек. На место происшествия выехали спасатели.
"По прибытии было установлено, что мужчина, не заметив опасности, упал в лифтовую шахту на глубину около 8 метров. С помощью спецоборудования спасатели освободили пострадавшего. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.