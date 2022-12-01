На Николаевщине внедорожник врезался в дерево – пострадали четыре человека, в том числе двое детей

В Николаевской области в ДТП попал автомобиль Nissan Navarа, водитель и трое пассажиров получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла 30 декабря, около 13:40 на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", недалеко от села Половинки. По предварительным данным, 37-летняя водитель не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом.

В результате ДТП пострадали водитель и трое ее пассажиров возрастом 38 лет, 10 и 1 год. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит свидетелей, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефону +380 (93) 788 46 43.