В Боливии в ущелье сорвался автобус – 11 человек погибли, 28 травмированы

На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.
Об этом сообщает Xinhua.
Трагедия произошла в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро ранним утром 30 декабря. Автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпин из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.
Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз опрокинулся, когда упал в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона
Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клинику в Амеде и Мелендрессе.
Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.
#SantaCruz | Almenys 11 fallecidos y varios heridos tras un accidente de bus durante la maturada de este divendres al municipi de Saipina. ➡️ https://t.co/d58VK1xvil #F10Noticias #F10Bolivia #F10HD pic.twitter.com/mS4mnfQPpo— F10HD Bolivia (@F10HD_BOLIVIA) December 30, 2022