В Виннице задержали мужчину, который запускал в новогоднюю ночь фейерверки

В Виннице установили и доставили в подразделение полиции мужчину, который около 00:30 в новогоднюю ночь запускал фейерверки.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что правонарушителя полицейские разыскали за полчаса.

«Около 00:30 в полицию поступило сообщение о нарушении запрета на использование салютов. Как рассказал руководитель Отдела полиции № 1 Винницкого районного управления полиции Юрий Голуб, лицо, причастное к правонарушению, полицейские установили с помощью свидетелей происшествия. Им оказался 45-летний виннитчанин», - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Отмечается, что действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, Зеленский поручил Кабмину рассмотреть петицию о запрете использования и продажи фейерверков.