Баня, автомобиль, мусор и жилье: Спасатели на Николаевщине потушили шесть пожаров, не связанных с вражескими обстрелами

За прошедшие сутки, 31 декабря, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали шесть пожаров, не связанных с вражескими обстрелами.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре бани по улице Набережная энергетиков города Южноукраинск. Спасатели в 07:40 пожар локализовали и в 07:42 ликвидировали на площади 0,3 кв. м. Пожар вызвало неосторожное обращение с огнем. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Позже, в 16:02 спасатели ликвидировали пожар мусора на территории частного домовладения по переулку Широкий пгт Арбузинка Первомайского района. Площадь пожара составила 15 кв. м, ее причина устанавливается. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

В 18:56 спасателям сообщили о том, что по улице Пушкинская города Николаева горит трехкомнатная жилая квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пожар был ликвидирован в 19.50 на площади 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Возле села Весняное Веснянской территориальной громады Николаевского района на трассе М-14 (Одесса-Мелитополь-Новоазовск) в результате дорожно-транспортного происшествия возник пожар моторного отсека легкового автомобиля «ВАЗ-21099». Спасатели возгорание на площади 5 кв. м в 20:26 локализовали и в 20:31 ликвидировали. Дополнительно привлекалась бригада скорой помощи.

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления возник пожар в частном жилом доме на территории частного домовладения по улице Эдуарда Лыса пгт Казанка Баштанского района. Спасатели пожар на площади 5 кв. м в 21:19 локализовали и в 21:57 ликвидировали.

Неосторожность во время курения привела к гибели мужчины 1974 г.р. О пожаре пожарным сообщили в 23:27. Дежурный караул совместно с сельской пожарной охраной «Коблево» пожар в 00:18 локализовали и в 00:25 ликвидировали. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и карета скорой помощи.