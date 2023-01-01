В Кабуле возле военного аэропорта произошел взрыв - 10 человек погибли и 8 получили ранения

У военного аэропорта в Кабуле в воскресенье, 1 января, произошел взрыв. Он привел к гибели десяти человек и ран еще восьми.

Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел, управляемого талибами, пишет Reuters.

«Сегодня утром у военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько наших граждан потерпели мученическую смерть и ранение», - заявил представитель Абдул Нафи Такор.

Он добавил, что проводится расследование, но не уточнил характер или цель взрыва.

В то же время местные жители рассказали, что около 8 утра в районе военной части аэропорта раздался громкий взрыв. После этого район был оцеплен силами безопасности, а все дороги были закрыты.

СМИ пишет, что управляемая талибами администрация столкнулась с кровавым мятежом, развязанным группировкой боевиков «Исламского государства», которая в последние недели атаковала ряд ключевых объектов в Кабуле, в том числе посольства России и Пакистана.

В частности, другие источники сообщили, что возле здания МВД Афганистана, ведущего в аэропорт, вспыхнул пожар.

Напомним, недавно в Кабуле террорист- смертник взорвал себя у ворот посольства России.