Снигиревка снова без света – спиленное неизвестными дерево оборвало линию электросети, которую восстановили месяц назад

В воскресенье, 1 января, жители Снигиревки остались без света из-за дерева, которое при падении оборвало линию электросети. Его спилили неустановленные лица.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

«Небрежность неустановленных лиц стала причиной обесточивания Снигиревщины. В световой день, 1 января, удалось установить причину обесточивания территории. При осмотре воздушных линий «в полях» был обнаружен обрыв проводов, а рядом с ними - дерево, которое привело к этому обрыву. Судя по картине на месте, неизвестные накануне пилили деревья, и одно из них упало прямо на воздушную линию электропередачи. Линию, которую мы восстановили около месяца назад. Между сообщить о содеянном или убежать, оставив жителей Снигиревки и нескольких сел вокруг без электроснабжения в новогоднюю ночь, эти люди, к сожалению, выбрали последний вариант», – говорится в сообщении.