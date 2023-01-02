В Австралии столкнулись два вертолета – погибли четыре человека

В Австралии, в штате Квинсленд возле тематического парка Sea World столкнулись два вертолета, четыре человека погибли.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел 2 января около 14:00, когда один вертолет приземлялся, а другой взлетал. Одному из них удалось успешно приземлиться на песчаную мель. Во втором четыре человека скончались на месте. Еще три человека, путешествовавшие в том же вертолете, получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

В вертолете, который удачно приземлился, было шесть человек. Пять человек получили легкие травмы, один человек не пострадал.