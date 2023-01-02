Известный голливудский актер из-за несчастного случая попал в реанимацию

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в киновселенной Marvel, попал в больницу в результате несчастного случая, произошедшего при уборке снега.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Deadline.

Врачи оценивают его состояние как «критическое, но стабильное». Представитель актера заявил, что в больнице он получает «отличный уход». По данным издания, Реннера доставили в медучреждение на вертолете.

Отмечается, что у актера есть дом в 40 километрах от города Рино в штате Невада. В канун Нового года регион накрыл зимний шторм, из-за чего без света осталось 35 тысяч домов.

Реннер – двукратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Повелитель бури» и «Город воров». Он также известен по фильмам «Охотники на ведьм», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и шести лентам Marvel. В настоящее время актер снимается в сериале «Мэр Кингстауна».