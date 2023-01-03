В Польше из-за пьяного и агрессивного пассажира вынужденно приземлился самолет

Самолет, совершавший авиарейс по маршруту Вильнюс-Лондон, ночью 2 января вынужденно приземлился в Познани (запад Польши) из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

Об этом сообщают Укринформ и RMF24.PL.

Пограничники в аэропорту Познань-Лавица получили информацию об агрессивном пассажире на борту самолета, в отношении которого "необходимы немедленные действия". В частности, капитан воздушного судна сообщил польской стороне о том, что мужчина не выполнял просьбы экипажа, применял физическую силу и словесные оскорбления в отношении других пассажиров, употреблял алкоголь и оскорблял стюардесс. Поэтому капитан решил совершить вынужденную посадку.

После приземления на борт зашли польские правоохранители, которые вывели мужчину, 50-летнего гражданина Литвы, из самолета. В крови мужчины было обнаружено 1,5 промилле алкоголя (средняя степень опьянения) и он был перевезен в медвытрезвитель.