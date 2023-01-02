В Днепре патрульные стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить неадекватного водителя

В Днепре 2 января патрульные, пытаясь остановить Citroen, стали стрелять по колесам автомобиля. За рулем авто находилась женщина, а в салоне – ребенок около 2-х лет.

Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел около 14.40. Патрульные пытались остановить Citroen, совершившего ДТП с несколькими автомобилями. Во время преследования водитель значительно превышала скорость и несколько раз снова едва не попала в ДТП. Движение автомобиля заблокировали возле храма на Красном Камне, после чего женщина на Citroen протаранила полицейские автомобили и заехала на территорию храма, где автомобиль останавливали, стреляя по его колесам.

Нарушительницу остановили и задержали. К счастью, люди не пострадали. С малышом все хорошо. На месте было около 7 патрульных машин, а также – скорая.

Как рассказал в комментарии представитель пресс-службы патрульной полиции региона Павел Карманов, чрезвычайное происшествие произошло с участием женщины, которая создавала аварийные ситуации на дорогах города, из-за чего возникла опасность для окружающих.