В Днепре патрульные стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить неадекватного водителя

В Днепре 2 января патрульные, пытаясь остановить Citroen, стали стрелять по колесам автомобиля. За рулем авто находилась женщина, а в салоне – ребенок около 2-х лет.
Об этом пишет Информатор.
Инцидент произошел около 14.40. Патрульные пытались остановить Citroen, совершившего ДТП с несколькими автомобилями. Во время преследования водитель значительно превышала скорость и несколько раз снова едва не попала в ДТП. Движение автомобиля заблокировали возле храма на Красном Камне, после чего женщина на Citroen протаранила полицейские автомобили и заехала на территорию храма, где автомобиль останавливали, стреляя по его колесам.
Нарушительницу остановили и задержали. К счастью, люди не пострадали. С малышом все хорошо. На месте было около 7 патрульных машин, а также – скорая.
Как рассказал в комментарии представитель пресс-службы патрульной полиции региона Павел Карманов, чрезвычайное происшествие произошло с участием женщины, которая создавала аварийные ситуации на дорогах города, из-за чего возникла опасность для окружающих.
- От очевидцев поступили сообщения, что женщина нарушает ПДД, создает аварийные ситуации и неадекватно себя ведет. Полиция обнаружила нарушительницу и начала преследовать. Женщина не остановилась. Поэтому была угроза жизни и здоровью окружающих, и полицейские применили оружие по колесам автомобиля, женщину задержали. В салоне авто была женщина с 2-летним ребенком, – сообщил Павел Карманов.