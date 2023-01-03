В Николаевской области из-за неосторожного курения возникли два пожара в жилье

В Николаевской области в течение 2 января произошло два пожара в жилье. Привела к пожару неосторожность во время курения.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

2 января в 08:39 на пункт связи 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме по переулку Тихому в селе Рябоконево Благодатненской территориальной громады Первомайского района.

По прибытию очередным караулом подразделения удалось оперативно ликвидировать горение и в 09:45 ликвидировать пожар площадью 25 квадратных метров, спаснув от уничтожения дом.

Ночью, 2 января, в 23:50 Службу спасения известили, что по улице Сельской в пгт Казанка Баштанского района возник пожар в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. К месту вызова немедленно направлены пожарные 17-й ГПСЧ.

В 00:24 3 января горение ликвидировали на площади 40 квадратных метров. Пострадавших и травмированных нет. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать звеном газодымозащиты.

Всего к тушению обоих пожаров привлекались две единицы техники ГСЧС и девять пожарных. Также на местах работали сотрудники полиции.