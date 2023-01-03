В Николаеве в десятках домов из-за ремонта сети отключили отопление

В Николаеве 3 января по некоторым адресам отключили отопление.

Об этом сообщили в ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

В связи с выявленным дефектом на тепловой сети с 11:00 3 января до 5:00 4 января будут отключены от теплоснабжения дома по следующим адресам:

– ул. Севастопольская, 65, 66, 68, – ул.Чкалова, 82, 82а, 84, 86, – пр. Центральный, 139, 141, 141а, 141б, 147.

Также по заявке ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» 3 января с 06:00 отключены от теплоснабжения дома по следующим адресам:

– ул. Адмиральская, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2а, – ул. Артиллерийская, 1, 2, 3, 5, 7а, 8, 10, – ул. В. Морская, 34, – ул. Лагерное Поле, 1б, 2б, – ул. Наваринская, 16, – ул. Никольская, 13, 15, 17, 19, 23, – ул. Потемкинская, 12, 17, 17а.

Ремонтные работы выполняет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Теплоснабжение будет возобновлено сразу после окончания работ.