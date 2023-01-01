Известный американский актер Реннер попал в реанимацию – на него наехала снегоуборочная машина

На 51-летнего актера Джереми Реннера, снимавшегося в нескольких фильмах по комиксам Marvel, наехала снегоуборочная машина. Актера, который из-за травмы потерял много крови, прооперировали. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как критическое, но стабильное.

Об этом сообщает BBC.

«Мы можем подтвердить, что Джереми получил тупую травму грудной клетки, повреждение опорно-двигательной системы и перенес операцию второго января», - сообщили представители актера портала Deadline.

Реннер остается в реанимации.

Инцидент произошел первого января во время уборки снега. На ногу актера наехала снегоуборочная машина, в результате чего он потерял много крови и получил ряд травм. Сообщают, что сосед оказал Реннеру первую помощь: он наложил на пострадавшую конечность жгут.

Реннер имеет ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада. В результате снежной бури в этом регионе 35 тысяч домов остались без электричества.

Джереми Реннер – двукратный номинант премии «Оскар», игравший в фильмах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Эволюция Борна», исполняет роль Соколиного глаза в кинематографической вселенной Marvel.