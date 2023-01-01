На Киевщине поезд наехал на мужчину – он скончался на месте

В понедельник, 2 января, в Киевской области под колеса электропоезда попал мужчина.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Происшествие случилось около 19:10.
Несмотря на то, что машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение избежать трагедии не удалось - 26-летний житель Бориспольского района погиб на месте.
«Полиция Киевщины напоминает, что железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Будьте осторожны на железнодорожных путях, особенно в темное время суток, а также используйте световозвращающие элементы на одежде», - добавили в пресс-службе.
По факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге (часть 3 статьи 276 Уголовного Кодекса] следователи Бориспольского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование.
Напомним, что ранее в Барселоне столкнулись два пассажирских поезда – пострадали 150 человек.