Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Вознесенском районе, в котором травмировался водитель Daewoo Nexia

В четверг, 4 декабря, около 01:50 в пгт Александровка на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» Вознесенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo Nexia.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующей опрокидыванием и возгоранием транспортного средства.

В результате аварии 44-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.