Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Вознесенском районе, в котором травмировался водитель Daewoo Nexia

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04.01.2023 12:07

В четверг, 4 декабря, около 01:50 в пгт Александровка на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» Вознесенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo Nexia.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующей опрокидыванием и возгоранием транспортного средства.

В результате аварии 44-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

«Правоохранители просят граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по адресу: Вознесенское районное управление полиции, г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам: (066) 912-50-27; (068) 733-12-82, 102», - говорится в сообщении.

Фотофакт