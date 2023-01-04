Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Вознесенском районе, в котором травмировался водитель Daewoo Nexia

В четверг, 4 декабря, около 01:50 в пгт Александровка на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» Вознесенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo Nexia.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующей опрокидыванием и возгоранием транспортного средства.
В результате аварии 44-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
«Правоохранители просят граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по адресу: Вознесенское районное управление полиции, г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам: (066) 912-50-27; (068) 733-12-82, 102», - говорится в сообщении.