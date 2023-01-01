В Николаеве патрульные разыскивают свидетелей, как Nissan въехал в припаркованный автомобиль и скрылся

Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Николаевской области устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло 29 декабря в городе Николаеве, на улице Чкалова, возле одного из супермаркетов города.

Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.

Водитель Nissan Navara, номерной знак АА2273МХ, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Kia Venga и место совершения происшествия покинул.