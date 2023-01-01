В Николаеве патрульные разыскивают свидетелей, как Nissan въехал в припаркованный автомобиль и скрылся

Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Николаевской области устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло 29 декабря в городе Николаеве, на улице Чкалова, возле одного из супермаркетов города.
Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.
Водитель Nissan Navara, номерной знак АА2273МХ, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Kia Venga и место совершения происшествия покинул.
«Очевидцев данного ДТП, а также лиц, владеющих какой-либо информацией относительно ДТП, или лиц, причастных к происшествию, просим сообщить по телефонам: 093-770-24-02, (0512)53-18-44 или по спецномеру 102. Будем благодарны за любую информацию», - говорится в сообщении.