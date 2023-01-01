За прошлый год в Николаевской области случилось почти 1 тысяча ДТП

За прошлый 2022 год в Николаевской области зарегистрировано 986 ДТП, что на 66% меньше, чем за 2021 год (1542).
Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
За год случилось 313 ДТП с пострадавшими, что на 49% меньше, чем за 2021 год (619 ДТП). В данных ДТП в 2022 году было травмировано 313 человек.
"Но в последнее время наблюдается тенденция роста количества ДТП. Причиной этого стали резкие изменения погодных условий, увеличение количества транспортных средств на дорогах города и области, а также пренебрежение правилами дорожного движения. Друзья, мы в очередной раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! Помните о своей безопасности и безопасности окружающих», – обратились патрульные.