За прошлый год в Николаевской области случилось почти 1 тысяча ДТП

За прошлый 2022 год в Николаевской области зарегистрировано 986 ДТП, что на 66% меньше, чем за 2021 год (1542).

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

За год случилось 313 ДТП с пострадавшими, что на 49% меньше, чем за 2021 год (619 ДТП). В данных ДТП в 2022 году было травмировано 313 человек.