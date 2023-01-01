Полиция разыскивает жительницу Николаевщины, которая ушла из дома и исчезла

Отделение полиции № 8 Николаевского районного управления разыскивает Дудусь Людмилу Евгеньевну 1965 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Женщина ушла с места своего проживания в селе Краснополье Николаевского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза светлые.
Одета в белую шапку, темно-серое пальто, черные лосины и коричневые сапоги.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение женщины или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 8 Николаевского районного управления по адресу: пгт Березанка, ул. Центральная, 43 или по телефонам (05153) 2-13-67, (066) 350-42-80, 102», – отметили в полиции.