Полиция разыскивает жительницу Николаевщины, которая ушла из дома и исчезла

Отделение полиции № 8 Николаевского районного управления разыскивает Дудусь Людмилу Евгеньевну 1965 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина ушла с места своего проживания в селе Краснополье Николаевского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза светлые.

Одета в белую шапку, темно-серое пальто, черные лосины и коричневые сапоги.