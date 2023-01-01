В центре Николаева из-за выброшенных в канализацию влажных салфеток нечистотами затопило бомбоубежище

В Николаеве по улице Шевченко из-за выброшенного в канализационные сети мусора затопило стоками одно из бомбоубежищ.
Об этом сообщили в ГКП «Николаевводоканал».
Сообщение о затоплении бомбоубежища появилось в соцсетях.
«Специалисты нашего предприятия не проводят обслуживание внутридомовых сетей, но неподалеку немалого диаметра проходит коллектор канализационной сети. Поэтому решили проверить не застрял ли там холодец с салфетками.
Не ошиблись! Несколько часов с помощью специального автомобиля пришлось промывать сеть от ила и мусора.
Для понимания объем каналопромывочной машины 6 куб.м., а нам понадобилось более 30 куб.м. воды, чтобы все промыть и вычистить.
Николаевцы, мусор и объедки следует выбрасывать не в унитаз! Мы же недавно просили вас…» – говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшие выходные дни бригады МКП «Николаевводоканал» 40 раз прочищали «забитую» канализацию.