В Николаеве патрульные разыскивают автомобиль, уехавший с места ДТП

В Николаеве патрульная полиция разыскивает водителя автомобиля ВАЗ-21103, уехавшего с места ДТП, а также свидетелей инцидента.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 23 декабря на проспекте Центральном, возле дома №18. Водитель автомобиля ВАЗ-21103 (номерной знак ВТ2656АВ), столкнулся с Subaru Forester и покинул место происшествия.

Очевидцев данного ДТП или лиц, причастных к происшествию, просят обратиться по телефонам: 093-770-24-02, (0512) 53-18-44 или по спецномеру 102.