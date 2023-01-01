В Николаевской области BMW влетел в дерево – водитель погиб на месте

В Николаевском районе 5 января в результате столкновения BMW с деревом погиб водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 17:30 на пункт связи 19-й государственной пожарно-спасательной части поступила информация о том, что в результате столкновения легкового автомобиля BMW с деревом погиб на месте и был заблокирован конструктивными элементами транспортного средства мужчина 1981 года рождения. Событие произошло по улице Дачной в селе Надбугское Николаевского района.

Аварийно-спасательное отделение подразделения на автомобиле САСМ-Л с помощью специнструмента деблокировали тело погибшего и передали в судебно-медицинскую экспертизу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.