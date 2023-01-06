За сутки на Николаевщине ликвидировали три пожара

В Николаевской области в течение суток, 5-6 января, спасатели трижды привлекались к тушению пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

5 января в 09:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на улице Украинской в городе Баштанка горит молитвенный дом.

К тушению привлекались: отделения 7-й государственной пожарно-спасательной части, отделение 20-й и 17-й ГПСЧ (из города Казанка, Новый Буг), а также автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения (из Николаева). Работала оперативная группа Главного управления Украины в Николаевской области. Для доставки воды использовалась водовозка местного фермерского хозяйства.

Совместными усилиями в 11:24 пожар локализовали и в 15:25 ликвидировали на площади 800 квадратных метров, его причина устанавливается.

В общей сложности к тушению привлекалось 8 единиц техники и 48 пожарных, бригады газовой службы, энергетики и экипажи полиции.

В 18:15 Службе спасения сообщили о пожаре на улице Передовой в Николаеве. По прибытию очередной караула 4-й государственной пожарно-спасательной части установлено, что в одной из комнат жилого дома произошел пожар. Ее локализовали в 18:28 и ликвидировали в 18:35 на площади 4 квадратных метра. Благодаря оперативным действиям от полного уничтожения удалось спасти здание.

Причина возникновения устанавливается.

6 января в 05:08 на спецлинию 101 известили о возгорании жилого дома на улице Центральной в селе Красное Березанской территориальной громады Николаевского района. Спасатели 8-й ГПСЧ в 05:38 локализовали пожар и в 06:07 ликвидировали на площади 40 квадратных метров, ее повлекло нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего от ГСЧС работало 12 человек и три единицы техники.