Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Николаевской области

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Николаевском районе и ищут свидетелей инцидента.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Как известно, 5 января, около 17:15, на автодороге «Николаев-Домановка-Березки» возле села Надбугское Николаевского района 41-летний водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующей опрокидыванием. транспортное средство.

В результате дорожно-транспортного происшествия вождь получил травмы несовместимые с жизнью.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»).