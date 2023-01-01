На границе с Румынией уклонист бежал от ГПСУ и свалился с обрыва

На Закарпатье пограничникам Мукачевского отряда пришлось вместе с сотрудниками ГСЧС спасать упавшего с обрыва военнообязанного.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Вечером 5 января пограничный наряд отделения «Солотвино» в ходе реализации информации, предоставленной офицерами оперативно-розыскного отдела, обнаружили вблизи границы лицо мужского пола, намеревавшегося незаконно попасть в Румынию.

«Не желая встречи с охранниками госграницы, неизвестный попытался накинуть пятками, однако далеко убежать не смог, сказались незнание местности и темное время суток. Уже на первых минутах гонки с пограничниками беглец оступился и упал в 10-ти метровый обрыв, из которого не смог выбраться самостоятельно. После неудачных попыток помочь пострадавшему, пограничники вызвали в помощь спасателей и бригаду скорой помощи», – говорится в сообщении.

Мужчину достали из обрыва. К счастью значительных повреждений он не получил.

В ходе выяснения обстоятельств правонарушения беглец признался пограничникам в своих намерениях незаконно пересечь границу по реке Тиса. Сам мужчина прибыл в Закарпатье из Запорожской области.

В отношении правонарушителя составили админпротокол, дело направили в суд, а самого беглеца уже вскоре передадут в областной отдел комплектования.

Напомним, что с начала вторжения рф украинские пограничники поймали 12 тысяч уклонистов, 15 мужчин погибли при попытке перейти сложные участки границы.