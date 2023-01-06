Нардеп Бобровская рассказала о том, готовы ли были страны НАТО к вызовам из-за вторжения рф в Украину

В первые месяцы полномасштабного вторжения россии в Украину страны-члены НАТО реагировали на нее как на внешний фактор, определяя, какую помощь могут оказать Украине. Только во второй половине года пришло понимание, что нужно восстановить военно-промышленный комплекс.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявила заместитель председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская.

«Оказывается, боеприпасов не так много в мире, не так много идет производств, а имеющихся мощностей недостаточно даже, возможно, и для защиты Альянса или тех или иных стран. Оказывается, что полноценная война может использовать за 10 месяцев активной фазы больше боеприпасов, чем во время Второй мировой войны. И еще многое «оказалось», к этому никто не был готов», – констатирует гостья эфира.

Она подчеркнула, что ее удивила инертность НАТО, однако ситуация меняется.

«На сегодняшний день все страны об этом начинают громко говорить, и речь идет о том, чтобы не просто выделять больше средств и обращать внимание на свои вооруженные силы и восстановление ВПК, а о том, какие именно возможности есть в той или иной стране при агрессии. Оказывается, что многие этот вопрос себе не задавали», — комментирует заместитель председателя Постоянной делегации в ПА НАТО.

По ее словам, страны-члены НАТО сегодня готовы реагировать на вызовы, но по-разному.