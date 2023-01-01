В Николаевской области разыскивают пропавшую без вести женщину

На Вознесенщине правоохранители устанавливают местонахождение Натальи Макитренко.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В отделение полиции обратилась жительница поселка Братское и сообщила, что ее мать 74-летняя Наталья Макитренко днем 5 января ушла из дома и не вернулась, о месте ее нахождения ничего неизвестно.

Приметы: рост 159 см, худощавого телосложения, спина изогнутая, волосы короткие с сединой. Одета в куртку черно-зеленого цвета с капюшоном, черные брюки, дутые сапоги.

Полиция просит неравнодушных граждан, которые могут помочь в установлении местонахождения женщины или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в отделение полиции №1 (Братское) по адресу переулок Европейский, 13 или по телефонам: (0231) 9-12-54, 0688140870.