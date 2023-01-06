Снигиревка из-за незаконных лесорубов снова осталась без электроэнергии

Снигиревка и окрестные села 6 декабря остались без электроэнергии из-за повреждений сетей.

Об этом сообщил глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта.

Вблизи села Кобзарцы в лесополосе неизвестные срубили дерево и повредили электросеть. Это и стало причиной того, что Снигиревка и окрестные села в Святвечер остались без света.

Аварийные бригады работают на месте повреждения электросети и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Напомним, что недавно из-за подобного случая уже прекращалось электроснабжение Снигиревки – тогда незаконно срубленное дерево упало на линии электропередач.