На Николаевщине горели два тягача

В Николаевской области 6 и 7 января произошло два пожара грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

6 января в 17:46 на спецлинию 101 известили по пожару грузового автомобиля DAF с полуприцепом SCHMITZ груженым мешками с удобрением. Резиновые скаты автомобиля загорелись на автодороге Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» вблизи села Пересадовка Николаевского района.

По вызову прибыли пожарные 16-й государственной пожарно-спасательной части и в 19:01 ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

Уже 7 января на автодороге Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев» недалеко от города Новый Буг Баштанского района вспыхнула резина на задних колесах прицепа с цистерной масла грузового автомобиля MAN. Об этом на пункт 20-й ГПСЧ сообщили в 00:29. Отделение подразделения потушило пожар в 01:01 на площади в пять квадратных метров.