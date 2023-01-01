В фермерстве на Николаевщине ночью горела сушилка с подсолнечником

В Николаевской области ночью 7 января произошли пожары на территории фермерского хозяйства и в домовладении.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 03:05 спасателям известили о том, что горит сушилка с семенами подсолнечника на территории фермерского хозяйства на улице Владимира Мельникова в городе Новый Буг Баштанского района.

В 04:55 пожар потушил отделение 20-й ГПСЧ на площади 50 квадратных метров.

Также в 00:31 Службу спасения сообщили, что горит хозяйственное здание на улице Болгарской в городе Вознесенск. Очередной караул 12-й ГПСЧ пожар погасил в 01:20 на площади 18 квадратных метров, предотвратив распространение огня на расположенный неподалеку жилой дом и еще одно хозяйственное здание.

Причины всех пожаров устанавливаются.