На острове Гавайи проснулся» один из самых активных вулканов в мире

На территории острова Гавайи начал извергаться один из самых активных вулканов на планете — Килауэа. Местные власти предупредили жителей, что в воздухе могут быть вулканические частицы, но другой угрозы он не представляет.

Об этом сообщает CNN.

Вулкан «проснулся» спустя несколько недель после того, как начал извержение его сосед — Мауна-Лоа. Сейчас эксперты наблюдают усиление сейсмической активности Килауэа, в частности была зафиксирована деформация грунта. Но угрозы серьезного выброса вулканического пепла в атмосферу за пределами опасной закрытой зоны нет, поэтому местные жители и туристы могут не беспокоиться.

Views from the west rim of the crater, looking generally east, at new Kīlauea eruption. Dome fountain is about 10 m (30 ft) high. Much of the east side of the crater has been covered with lava. Best webcam views are from https://t.co/Nre4Hl7X4S.#KilaueaErupts@Volcanoes_NPS pic.twitter.com/v9C9xzTlbe — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 6, 2023 Единственное от чего могут пострадать люди, особенно страдающие респираторными заболеваниями, так это от вулканических частиц, которые попадают в воздух и разносятся по местности.

Отметим, что пять лет назад вулкан Килауэа нанес серьезные разрушения острову в результате своего извержения, близлежащие районы были эвакуированы. В результате вулканической активности были разрушены сотни домов.