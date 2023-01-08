Журналистов арестовали за кадры, на которых президент Южного Судана обмочился во время исполнения гимна страны

Силы безопасности Южного Судана задержали шестерых журналистов из-за видеозаписи, на которой президент страны обмочился.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на службу по защите свободы прессы.

В ролике, снятом во время официального мероприятия, лидер Южного Судана Сальваторе Киир стоит во время исполнения государственного гимна, поначалу не обращая внимания на то, что пятно растекается по его брюкам, а у его ног образуется лужа. Камера резко отворачивается после того, как Киир и его окружение, кажется, замечают происходящее.

В пятницу Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что шесть журналистов государственной радиовещательной корпорации Южного Судана (SSBC) были задержаны Службой национальной безопасности страны по подозрению в несанкционированном выпуске отснятого материала.

Источники на условиях анонимности назвали задержанных, среди которых директор диспетчерской Джоваль Томбе, оператор и техник Виктор Ладо, операторы Джозеф Оливер и Джейкоб Бенджамин, оператор и техник Мустафа Осман, а также диспетчер-техник Чербек Рубен.

Мутоки Мумо, представитель CPJ в странах Африки к югу от Сахары, сказал, что аресты соответствуют «схеме, когда сотрудники службы безопасности прибегают к произвольным задержаниям всякий раз, когда официальные лица считают освещение неблагоприятным».

«Власти должны безоговорочно освободить этих шестерых сотрудников SSBC и обеспечить, чтобы они могли работать без дальнейших запугиваний или угроз ареста», — сказал Мумо.

Союз журналистов Южного Судана (UJOSS), изначально опровергавший сообщения об арестах журналистов из-за видео, призвал к «скорейшему завершению» расследования.

Известно, что это видео широко распространилось в соцсетях в прошлом месяце, что вызвало вопросы о состоянии здоровья 71-летнего президента и его пригодности для управления страной, борющейся с конфликтами и голодом.