В Николаеве произошел пожар в доме на Херсонском шоссе

В Николаеве 8 января произошел пожар крыши жилого дома на Херсонском шоссе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 14:25. На вызов направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части, отделение 3 части и дежурную смену оперативно-координационного центра.

В 15:22 пожар был ликвидирован на площади 80 кв.м.

Причина пожара устанавливается, к тушению привлекалось 4 единицы техники и 22 спасателя.