В этом году Украине придется выплатить почти 660 миллиардов гривен государственного долга

Выплаты по государственному долгу Украины в 2023 году по действующим на начало года сделкам составят 658,4 млрд грн, или $18 млрд по нынешнему курсу.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Выплаты по внешнему долгу – 122,4 млрд грн, или $3,3 млрд. Из общей суммы выплат по внешнему долгу 28,2 млрд грн приходится на обслуживание кредитов и 94,2 млрд грн – на погашение.

Что касается внутреннего долга, то речь идет об облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). В выплатах по ним доля процентных платежей выше – 203,2 млрд грн, тогда как на погашение необходимо будет направить 332,8 млрд грн.

Согласно информации Минфина, пики выплат по госдолгу приходятся на март – 72,8 млрд грн, май и июнь – 102,6 млрд грн и 89,9 млрд грн, и ноябрь – 84,1 млрд грн. Если брать только внешний долг, то по нему больше всего необходимо выплатить в сентябре – 32,02 млрд грн.