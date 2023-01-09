На Николаевщине за сутки произошло четыре пожара – в одном из них погиб мужчина

На территории Николаевской области 8 января зарегистрировано четыре пожара. В одном из случаев погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 14.25 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании крыши жилого дома по улице Херсонское шоссе в Николаеве. В 15:22 пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

В 20:10 спасателей известили о том, что на открытой территории по улице Победы в селе Маловарваровка Нечаянской территориальной громады Николаевского района загорелась скирда соломы. Спасатели ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров в 00:01.

Также вечером произошло возгорание в жилом доме по улице Гагарина в селе Шевченко Братской ТГ Вознесенского района. Пожарных известили об этом в 20:22. В 22:26 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

В 21:16 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Почтовой в селе Кринички Степовской ТГ Николаевского района.

Во время проведения разведки в доме обнаружено тело погибшего хозяина 1966 года рождения.

В 22:00 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров

Во всех случаях причины пожара устанавливаются.

Всего от ГСЧС на ликвидацию привлекались семь единиц спецтехники и более 20 пожарных.