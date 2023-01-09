В Никополе на пожаре погиб один ребенок, еще двоих удалось спасти

В Никополе во время пожара погиб ребенок, еще двое отравились продуктами горения.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в квартире на 5-м этаже. По вызову оперативно прибыли местные пожарные. В квартире жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия спасателей находились на улице. Трехлетняя девочка находилась без сознания. Спасатели провели реанимационные мероприятия до прибытия экстренной медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Также отравились продуктами горения и были госпитализированы в медучреждение 4-летняя девочка и мальчик возрастом 1 год.