В Николаевской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

В Первомайском районе Николаевской области продолжают разыскивать без вести пропавшую 80-летнюю Валентину Непомящую.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В полицию обратился житель села Синюхин Брод и сообщил о том, что 26 ноября его мать Валентина Ивановна Непомящая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. О местонахождении женщины ничего неизвестно.
Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения.
Была одета в черный жилет, черные брюки и черные ботинки, на голове завязаны два платка: оранжевый с узорами и зеленый.
Особые приметы: на верхней губе шрам.
Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию для следствия, сообщить в Первомайский районный отдел по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29, или по телефонам (068) 314-29-49, (093) 631 -84-50, (066) 328-78-00, 102.