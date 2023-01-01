В Николаевской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

В Первомайском районе Николаевской области продолжают разыскивать без вести пропавшую 80-летнюю Валентину Непомящую.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию обратился житель села Синюхин Брод и сообщил о том, что 26 ноября его мать Валентина Ивановна Непомящая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. О местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения. Была одета в черный жилет, черные брюки и черные ботинки, на голове завязаны два платка: оранжевый с узорами и зеленый. Особые приметы: на верхней губе шрам.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию для следствия, сообщить в Первомайский районный отдел по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29, или по телефонам (068) 314-29-49, (093) 631 -84-50, (066) 328-78-00, 102.