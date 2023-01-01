В центре Николаева произошло ДТП – Daewoo после столкновения с Volkswagen «вылетел» на тротуар

В среду, 11 января, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Мариупольской (бывшая Московская, – ПН) произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Volkswagen.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Участники ДТП не комментируют происшествие, однако можно предположить, что Daewoo после столкновения с Volkswagen сменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и остановился, столкнувшись со зданием.

Светофоры на данном перекрестке не работают. В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, неизвестно.

На месте работают патрульные полицейские.