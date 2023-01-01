Ночью спасатели на Николаевщине достали из переметов три автомобиля и убрали с трассы упавшее дерево

В ночь со вторника на среду, 10 января, спасатели ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области дважды привлекались для ликвидации последствий непогоды.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В 22:30 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на автодороге Н-24 в районе села Ивановка Южноукраинской территориальной общины Вознесенского района из-за порывистого ветра дерево упало на проезжую часть.
В 23:50 на пункт связи 12 ГПСЧ поступило сообщение о том, что на автодороге Н-24 возле с. Трикраты Вознесенского района в снежном перемете застряли три автомобиля.
«Спасатели Николаева обращаются к гражданам. Следите за прогнозами синоптиков, планируя дальнюю поездку, учитывайте все риски, если все же необходимо отправиться в путь, то укомплектуйте транспортное средство всем необходимым: лопатой, веревкой, аптечкой, сделайте запас воды, наполните бак горючим, зарядите телефон и возьмите павербанк. Это поможет вам в случае сложностей в пути. Берегите себя и не подвергайте себя опасности!» - говорится в сообщении.