В Николаеве разыскивают водителя бензовоза, спровоцировавшего ДТП

В Николаеве разыскивают бензовоз Камаз, водитель которого спровоцировал ДТП и уехал с места аварии.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 6 января примерно в 21 час на кольце, где пересекаются проспект Героев Украины и улица Малко-Терновская. Зеленый Камаз двигался с прицепом и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia. После столкновения он покинул место происшествия в направлении микрорайона Терновка. Прицеп (бензовоз) имеет характерные повреждения на правой стороне.

Патрульные просят граждан, имеющих какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 1Б/1, кабинет 113.